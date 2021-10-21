Разработчики из IO Interactive опубликовали новый трейлер Hitman 3 и анонсировали тем самым новый сезон в игре, получивший название «Гнев». Это последний набор контента, который будет выпущен в рамках серии «Семь смертных грехов».
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Приход «Гнева» запланирован на 26 октября, подробностей представлено чуть. Мы только знаем, что игроки должны будут получить новый костюм, винтовку, холодное оружие и дополнительную миссию на карте Дартмур. До «Гнева» в мире Hitman 3 царствовала «Зависть» со своим набором аналогичных бонусов.
Hitman 3 доступна для покупки на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.