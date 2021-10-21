Выход намечен на 26 октября.

Разработчики из IO Interactive опубликовали новый трейлер Hitman 3 и анонсировали тем самым новый сезон в игре, получивший название «Гнев». Это последний набор контента, который будет выпущен в рамках серии «Семь смертных грехов».

реклама

Приход «Гнева» запланирован на 26 октября, подробностей представлено чуть. Мы только знаем, что игроки должны будут получить новый костюм, винтовку, холодное оружие и дополнительную миссию на карте Дартмур. До «Гнева» в мире Hitman 3 царствовала «Зависть» со своим набором аналогичных бонусов.

анонсы и реклама RTX 3080 MSI Gaming дешево - смотри цену Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта -43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена -17000р на RTX 3070 ASUS RTX 3080 Gigabyte Gaming дешевле чем ты думаешь -39 000р на MSI RTX 3080 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза -35000р на RTX 3080 MSI Gaming В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Hitman 3 доступна для покупки на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.