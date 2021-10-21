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Новости Software Михаил Андреев
Hearts of Iron IV: посвящённое СССР и Восточной Европе дополнение «Ни шагу назад!» выйдет в ноябре
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Стратегия Hearts of Iron IV пользуется заслуженной популярностью и, как следствие, время от времени получает свежие обновления и наборы дополнительного контента. Сегодня речь пойдёт о новом дополнении, которое окрестили «Ни шагу назад!», и назначенного к релизу уже в следующем месяце — 23 ноября. Сопутствующий видеоролик прилагается, сбор предварительных заказов уже начался.

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Дополнение сконцентрировано на восточном фронте Второй мировой войны: в основном оно касается Советского Союза, Польши и государств Прибалтики. После установки дополнения у СССР, Польши и Прибалтики появятся новые национальные фокусы, причём у Эстонии Латвии и Литвы также добавятся общие и отдельные линии альтернативной истории.

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Из числа геймплейных нововведений — возможность офицерский состав армии, важность боевого духа в войсках, а также обновлённая система снабжения, железнодорожная артиллерия и возможность модифицировать танки.

#hearts of iron iv
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