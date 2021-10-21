Какая-то польза от открытой «беты», определённо, была.

DICE продолжает нагнетать уже, наверное, избыточный, но разработчикам виднее, «хайп» касательно Battlefield 2042. Сегодня студия опубликовала свежий трейлер, в котором продемонстрировала пять оставшихся игровых специалистов — персонажей, заменивших собой привычные игровые классы в играх серии.

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У каждого специалиста имеются свои уникальные возможности и экипировка: так, например, один из них может легально видеть игроков сквозь стены при соблюдении определённых условий, другой носит с собой крепкий баллистический щит, надёжно защищающий его от обстрела.

Также DICE рассказала об изменениях, которые внесёт в финальную версию Battlefield 2042 по итогам открытого бета-тестирования. Так, вернутся любимые фанатами серии нашивки и медали, появится возможность открывать карту местности, будет внедрён набор специальных голосовых команд, обеспечивающих базовое взаимодействие с союзниками. Заявлены улучшения в области пользовательского интерфейса, ну и, из совсем мелкого — увеличено количество танков на карте «Космодром».

Что касается открытой «беты», то она намеренно отличалась от финальной версии в плане доступности различных гаджетов у специалистов. На релизе всё это добро надо будет открывать посредством геймплея.

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Релиз Battlefield 2042 назначен на 19 ноября.