На очереди ещё одна игра.

Как и было обещано ещё на прошлой неделе, сегодня в Epic Games Store стартовала очередная бесплатная раздача игры. На сей раз нашему вниманию предлагают приключенческий хоррор Among the Sleep Enhanced Edition, посвящённый тому, как ребёнок в компании плюшевого мишки ищет маму, находясь «внутри» кошмара, удивительным образом смешавшегося с реальностью.

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Раздача продлится неделю — вплоть до вечера 28 октября — после чего сменится на другой «сонный» хоррор DARQ Complete Edition.

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Между тем в Epic Games Store продолжается хеллоуинская распродажа, в рамках которой можно приобрести массу достойнейших проектов самых разных жанров и годов выпуска. Распродажа продлится до 1 ноября.