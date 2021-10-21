Как и было обещано ещё на прошлой неделе, сегодня в Epic Games Store стартовала очередная бесплатная раздача игры. На сей раз нашему вниманию предлагают приключенческий хоррор Among the Sleep Enhanced Edition, посвящённый тому, как ребёнок в компании плюшевого мишки ищет маму, находясь «внутри» кошмара, удивительным образом смешавшегося с реальностью.
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Раздача продлится неделю — вплоть до вечера 28 октября — после чего сменится на другой «сонный» хоррор DARQ Complete Edition.
Между тем в Epic Games Store продолжается хеллоуинская распродажа, в рамках которой можно приобрести массу достойнейших проектов самых разных жанров и годов выпуска. Распродажа продлится до 1 ноября.