В том числе технологией снижения задержки ввода.

За последние годы отношение разработчиков игр к PC сильно изменилось: «компам» стали уделять много внимания, посвящать рассказам о соответствующих версиях игр отдельные рассказы и публикации, а также всячески способствовать оптимизации. Сегодня разработчики из 343 Industries опубликовали продолжительное видео, в котором рассказывают о преимуществах PC как игровой платформы, и какие её функциональные особенности будет поддерживать Halo Infinite.

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Итак, PC-версия Halo Infinite порадует поддержкой ультраширокоформатных мониторов, возможностью назначения одной и той же команды сразу на несколько клавиш или кнопок мыши, продвинутым античитом и поддержкой технологии снижения задержки при вводе, что особенно важно в сетевых баталиях.

Заявлена поддержка кроссплея и кроссплатформенного прогресса, интеграция с популярными сервисами, в том числе Steam и Discord, возможность настраивать пользовательский интерфейс по своему вкусу, полностью разблокированная частота кадров. Отдельно была отмечена поддержка трассировки лучей; внедрят её, впрочем, не сразу, а спустя некоторое время после релиза.

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В создании PC-версии проекта активное участие принимала AMD. Как следствие, в продажу выпустят специальную версию графического ускорителя Radeon RX 6900 XT, выполненную в тематике Halo. Релиз Halo Infinite состоится 8 декабря.