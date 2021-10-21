Журналисты издания Game Informer опубликовали новый видеоролик с реальным игровым процессом ранних миссий Saints Row.
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Первое задание — Making Rent, предлагает герою заняться ограблением офиса со всеми вытекающими отсюда последствиями, включая погоню с полицией. Вторая миссия — Idol Threat, в ней нужно спасти Кевина, которого похитила группировка Идолов, где он раньше состоял. Драки в баре, возня в палаточном лагере и полёты на вингсьюте в комплекте.
Saints Row должна поступить в продажу 25 февраля 2022 года на PC, PlayStation и Xbox.