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Новости Software Игнатий Колыско
Геймплей двух миссий Saints Row — в новых роликах от журналистов
Почти зрелищно.
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Журналисты издания Game Informer опубликовали новый видеоролик с реальным игровым процессом ранних миссий Saints Row.

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Первое задание — Making Rent, предлагает герою заняться ограблением офиса со всеми вытекающими отсюда последствиями, включая погоню с полицией. Вторая миссия — Idol Threat, в ней нужно спасти Кевина, которого похитила группировка Идолов, где он раньше состоял. Драки в баре, возня в палаточном лагере и полёты на вингсьюте в комплекте.

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Saints Row должна поступить в продажу 25 февраля 2022 года на PC, PlayStation и Xbox.

#saints row #deep silver volition
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Виталий Shokerxxx
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hundzintay
16:37
О, ещё один питух выполз. Какой завод в две смены клоун? А вообще уборщица на заводе получает больше чем 8,3р в месяц
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Adam Smith
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Виталий Shokerxxx
16:35
спец по раку? ужо бох пытался вылечить планету убив всех потопом не вышло. общество взрослеет и да блм и равноправие защита угнетенных и обиженных приоритет современного общества.
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puding
16:34
RTX 3090 зарабатывает больше заводчан.
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x.7
16:34
Ты на заводе в две смены больше получаешь? Как там стабильность и пенсия поживает?
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Виталий Shokerxxx
16:33
красавчики избавляются от гнилья. надеюсь поменяют офф знаки на гейтрансгендерные.
Blizzard переименовала названного в честь музыканта персонажа WoW — в 2007 году он позволил себе гомофобные высказывания в адрес фанатов Альянса
Иван Иванов
16:32
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huk87
16:32
Я на тишке 3080 при 55%пл (чтобы мем до 72 и гпу до 60 и вентиль сильно не шумел) намайнил уже на 200бачей разных монет за полтора месяца и за кампанию на рузене 5800 в 8 потоков лок на 4ггц@0.95, что...
Мнение: любому разумному геймеру пора начинать майнить
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