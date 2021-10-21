Похвальное желание. Дело за малым — за реализацией.

Мы живём в интересное время, когда игровые подразделения Sony и Microsoft постоянно расширяются и выпускают новые замечательные игры. Обоим подразделениям, конечно, есть чему поучиться друг у друга, и руководитель Xbox Game Studios Мэтт Бути в подкасте Kinda Funny Games отметил, что Sony производит высококачественные продукты, за что он «снимает шляпу» перед компанией.

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По словам Бути, Xbox есть, чему поучиться у Sony: например, в деле производства «иммерсивных» проектов AAA-класса. Однако повторять за коллегами компания не будет: игровое крыло Microsoft будет опираться на мнение фанатов и стараться удовлетворить их запросы.

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А помочь в этом компании должны находящиеся у неё в прямом подчинении десятки игровых коллективов, число которых будет только увеличиваться: несмотря на то, что прошлой осенью Xbox осуществила чуть ли не сделку века, пригрев под своим крылом ZeniMax Media/Bethesda, но с покупкой новых студий компания ещё не закончила.