На сегодняшний день под крылом игрового подразделения Microsoft (с учётом покупки ZeniMax/Bethesda в прошлом году) находится свыше двух десятков различных игровых коллективов. Хотя это поистине много, но явно недостаточно, чтобы в полной удовлетворить потребности Microsoft в игровом сегменте. И вот, в беседе с изданием The Wall Street Journal глава Xbox Фил Спенсер отметил, что компания пока «определённо не закончила» с покупкой новых коллективов.
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По словам Спенсера, Xbox постоянно находится в поиске людей, которые, как считают в компании, подойдут ей в плане стратегии дальнейшего развития.
Последним крупным приобретением Xbox как раз-таки стала покупка ZeniMax/Bethesda осенью прошлого года. В одночасье игровое крыло Microsoft стало богаче сразу на восемь коллективов разработки игр.
Конкуренты из Sony, впрочем, тоже не дремлют: в сентябре в состав внутренних студий компании попал коллектив Bluepoint Games, который сейчас, если верить слухам, готовит ремастеры Bloodborne для PS5 и PC. Конкуренты из Sony, впрочем, тоже не дремлют: в сентябре в состав внутренних студий компании попал коллектив Bluepoint Games, который сейчас, если верить слухам, готовит ремастеры Bloodborne для PS5 и PC.