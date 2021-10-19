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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Microsoft продолжит приобретать новые студии разработки игр
Компания с этим пока не закончила.
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На сегодняшний день под крылом игрового подразделения Microsoft (с учётом покупки ZeniMax/Bethesda в прошлом году) находится свыше двух десятков различных игровых коллективов. Хотя это поистине много, но явно недостаточно, чтобы в полной удовлетворить потребности Microsoft в игровом сегменте. И вот, в беседе с изданием The Wall Street Journal глава Xbox Фил Спенсер отметил, что компания пока «определённо не закончила» с покупкой новых коллективов.

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По словам Спенсера, Xbox постоянно находится в поиске людей, которые, как считают в компании, подойдут ей в плане стратегии дальнейшего развития.

Последним крупным приобретением Xbox как раз-таки стала покупка ZeniMax/Bethesda осенью прошлого года. В одночасье игровое крыло Microsoft стало богаче сразу на восемь коллективов разработки игр.

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Конкуренты из Sony, впрочем, тоже не дремлют: в сентябре в состав внутренних студий компании попал коллектив Bluepoint Games, который сейчас, если верить слухам, готовит ремастеры Bloodborne для PS5 и PC. Конкуренты из Sony, впрочем, тоже не дремлют: в сентябре в состав внутренних студий компании попал коллектив Bluepoint Games, который сейчас, если верить слухам, готовит ремастеры Bloodborne для PS5 и PC.

#microsoft #xbox game studios
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