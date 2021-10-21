Кому-то эта трассировка лучей, представляете себе, нужна.

Несколько дней назад Eidos Montreal уже поделилась системными требованиями своего супергеройского боевика Guardians of the Galaxy, однако в них отсутствовали пункты, предполагающие использование в игре технологии трассировки лучей. Естественно, с её активацией требования к «железу» мгновенно взлетают, и этот «взлёт» разработчики решили запечатлеть в расширенных системных требованиях проекта. Ничего неожиданного здесь, конечно, нет, но упомянуть информацию всё равно надо.

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Требования для разрешения 1080p при низких настройках графики и высоком уровне трассировки лучей:

процессор: Intel Core i5-9400 или AMD Ryzen 5 2600;

16 Гбайт оперативной памяти;

видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2060;

80 Гбайт свободного пространства на накопителе;

операционная система Windows 10.

Требования для разрешения 1440p при высоких настройках графики и при очень высоком уровне трассировки лучей:

процессор: Intel Core i5-10600 или AMD Ryzen 5 3600X;

16 Гбайт оперативной памяти;

видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3070;

80 Гбайт свободного пространства на накопителе;

операционная система Windows 10.

Требования для разрешения 4K при ультравысоких настройках графики и при ультравысоком уровне трассировки лучей:

процессор: Intel Core i7-10700 или AMD Ryzen 7 3700X;

16 Гбайт оперативной памяти;

видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3080;

80 Гбайт свободного пространства на накопителе;

операционная система Windows 10.

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Релиз Guardians of the Galaxy состоится уже 26 октября.