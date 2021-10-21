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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Перспективная стратегия Age of Empires IV отправилась в печать
Релиз через неделю. Если не случится катастрофы.
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Age of Empires IV является самым ожидаемым проектом этого года среди любителей стратегий в реальном времени, поэтому нет ничего удивительного в том, что многие из них в ожидании уже считают дни и загибают пальцы. Ждать, впрочем, осталось всего ничего, и теперь представители отвечающей за разработку проекта студии Relic Entertainment при содействии коллектива Worlds Edge рапортовали об отправке Age of Empires IV в печать («на золото»).

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Достижение данного этапа в производстве игры означает, что процесс её разработки полностью завершён, а никаких критических багов и недоработок в нём нет. Релиз назначен на 28 октября, и теперь он сместится лишь в случае внезапного обнаружения фатальной ошибки, которую невозможно решить патчем так называемого нулевого дня.

Напоминаем, что Age of Empires IV вернёт игроков в их любимую эпоху Средневековья. Новинка представляет собой удачный, по мнению критиков, гибрид второй и третьей частей серии: от второй она взяла сеттинг, от третьей — радикально отличающиеся друг от друга цивилизации, у каждой из которых полностью уникальные стили игрового процесса. Так, например, монголы предпочитают агрессивный геймплей, в то время как англичане хотели бы «зачерепашиться» и ждать атаки уже на своей территории.

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На старте в Age of Empires IV будет представлено восемь игровых цивилизаций, набор исторических кампаний, обучение, ну и, конечно же, мультиплеер.

#age of empires iv
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Сейчас обсуждают

Adam Smith
12:00
ты с эплодрочерами перпутал
Сборка ПК на Intel Alder Lake обойдётся дорого из-за роста цен на CPU до $50 и ОЗУ DDR5 на 50%
Vladimir Kamyshnikov
12:00
10900k на 5 ггц по всем ядрам вроде штатно работает
Подтверждена частотная формула процессора Intel Core i9-12900K (Alder Lake-S)
REY_B_
12:00
Кто строить будет? Байден или Псаки? Строителем был Трамп, и очевидно его как раз за это и изгнали.
Глава Intel пояснил властям США, что выделенных $52 млрд субсидий не хватит, чтобы догнать и перегнать Азию
Yolanda Tarska
11:59
Так это разгон же и работа без лимита.... В играх явно будет, как и сейчас 60-80 ватт, пик под 120.
Подтверждена частотная формула процессора Intel Core i9-12900K (Alder Lake-S)
Yuri Myakotin
11:59
"могут быть разного объема" Меньший размер обычно означает худшее качество, и потому не рассматривается :)
Хранение личной фильмотеки - домашний медиа-сервер против стриминговых интернет-сервисов
REY_B_
11:58
Субсидии дают лохам и неудачникам. И те становятся ещё большими лохами и неудачниками. А почему должно быть иначе?
Глава Intel пояснил властям США, что выделенных $52 млрд субсидий не хватит, чтобы догнать и перегнать Азию
Yolanda Tarska
11:58
Да кстати нет, все сложные чипы делают же на 14нм и тоньше. А эти мелкие для роутеров так сказать, на 28-40нм, можно сделать где угодно и туда очередей нет.
Глава Intel пояснил властям США, что выделенных $52 млрд субсидий не хватит, чтобы догнать и перегнать Азию
AfroOverlord
11:58
https://memepedia.ru/wp-content/uploads/2016/10/145301714721417203.jpg
Японца арестовали за незаконное использование нейросетей - он убирал цензуру из роликов для взрослых
Yolanda Tarska
11:56
Брак есть везде, также и Интел платы сдают в СЦ, из-за % рынка Интел плат во всех СЦ в разы больше, но ты похоже наставил твиков, в биосе накрутил, вот и глючило. 9900К степпинга P0, раз он у тебя то...
Глава Intel пояснил властям США, что выделенных $52 млрд субсидий не хватит, чтобы догнать и перегнать Азию
BlueSpirit
11:56
Ага и в разгоне по всем P ядрам 5GHz+ энергопотребление 300вт+
Подтверждена частотная формула процессора Intel Core i9-12900K (Alder Lake-S)
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