Релиз через неделю. Если не случится катастрофы.

Age of Empires IV является самым ожидаемым проектом этого года среди любителей стратегий в реальном времени, поэтому нет ничего удивительного в том, что многие из них в ожидании уже считают дни и загибают пальцы. Ждать, впрочем, осталось всего ничего, и теперь представители отвечающей за разработку проекта студии Relic Entertainment при содействии коллектива Worlds Edge рапортовали об отправке Age of Empires IV в печать («на золото»).

реклама

Достижение данного этапа в производстве игры означает, что процесс её разработки полностью завершён, а никаких критических багов и недоработок в нём нет. Релиз назначен на 28 октября, и теперь он сместится лишь в случае внезапного обнаружения фатальной ошибки, которую невозможно решить патчем так называемого нулевого дня.

Напоминаем, что Age of Empires IV вернёт игроков в их любимую эпоху Средневековья. Новинка представляет собой удачный, по мнению критиков, гибрид второй и третьей частей серии: от второй она взяла сеттинг, от третьей — радикально отличающиеся друг от друга цивилизации, у каждой из которых полностью уникальные стили игрового процесса. Так, например, монголы предпочитают агрессивный геймплей, в то время как англичане хотели бы «зачерепашиться» и ждать атаки уже на своей территории.

анонсы и реклама Новейшие RX 6600 в Регарде -43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена -17000р на RTX 3070 ASUS RTX 3080 Gigabyte Gaming дешевле чем ты думаешь Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри -39 000р на MSI RTX 3080 Рухнула цена 3080 Ti - от 150 тр в XPERT.RU 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза -35000р на RTX 3080 MSI Gaming В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

На старте в Age of Empires IV будет представлено восемь игровых цивилизаций, набор исторических кампаний, обучение, ну и, конечно же, мультиплеер.