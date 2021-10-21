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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Запуск Android-приложений на Windows 11 стал доступен участникам программы тестирования
Пока там есть только 50 программ.
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Компания Microsoft предоставила участникам программы тестирования Windows на канале Beta возможность опробовать подсистему Android на Windows 11. Тестеры смогут узнать, как работают первые мобильные приложения из цифрового магазина Amazon Apptore.

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Редмондцы совместно с разработчиками и в рамках партнёрского соглашения с Amazon подготовили 50 мобильных приложений, которые уже сейчас можно протестировать на Windows 11. В списке программ есть простенькие игры (Coin Master, Lords Mobile и другие) и приложения для детей. Microsoft пообещала регулярно обновлять список доступных программ, новое пополнение должно случиться уже в самое ближайшее время. Тестировщики Beta-канала смогут брать Android-приложения прямиком из Microsoft Store.

Мобильные приложения, оптимизированные для запуска на Windows 11, смогут присылать оповещения в «Центр уведомлений» Их также разрешат запускать безо всяких ограничений и закреплять как обычные программы для Windows.

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Новая функция тестирования канала Beta пока доступна только для тех пользователей, у которых в качестве основного региона установлены США. Microsoft пока не готова сообщить, когда возможность запускать Android-приложения станет доступна всем пользователям.

#microsoft #windows 11
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h2o
01:19
да пох. пускай майнеры всё скупают с барыгами.
Игровые видеокарты дорожают в магазинах РФ, а GeForce GTX 1660 Super стоит почти $1000
REY_B_
01:11
Пока нет производственных мощностей 5 нм под DDR5, нефиг было и дёргаться её вводить. Да и сама DDR5, непонятно за счёт чего будет быстрее DDR4, при тех же частотах.
Оперативная память DDR5 будет на 50-60% дороже по сравнению с DDR4 на старте — прогноз MSI
Александр Дубовик
01:05
Что 2$? Столько принесли твои комменты этой статье? Продолжай дальше!
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Александр Дубовик
01:01
Долбоящер на тебя каждое утро смотрит в зеркале с зубной щёткой во рту
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Игорь Данченко
00:59
Интересно будут тесты сравнения на уровне рекомендованных тдп между топом интел и амд, посмотреть кто будет быстрее и энергоэффективнее.
Core i9-12900K при частоте всех ядер 5.2 ГГц потребляет 330 Вт
bambino_pukanov
00:58
ты бы знал, почем эти асики продаются. или ты думаешь, кто-то реально продает за 5700 девайс, который в месяц 7000+ заработает?
Курс эфира достиг 4000 долларов США
LoL
00:55
Еще раз, это фейк. Результат из версии 19 после переключения в версию 17 сохранился, хотя не должен был.
Китайский энтузиаст протестировал Intel Core i9-12900K с разгоном до 5,2 ГГц в CPU-Z
Дмитрий
00:54
радеон 6900 за 110к за бугром
Курс эфира достиг 4000 долларов США
Дмитрий
00:54
у меня как раз MediaTek Helio P25 (MT6757T
Чипсет MediaTek Dimensity 2000 превосходит по проихводительности Snapdragon 898
bambino_pukanov
00:52
для глупых и скупых - да. а умные - наоборот, могут позволить себе топчик, т.к. видеокарта сама себя окупает
Курс эфира достиг 4000 долларов США
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