Пока там есть только 50 программ.

Компания Microsoft предоставила участникам программы тестирования Windows на канале Beta возможность опробовать подсистему Android на Windows 11. Тестеры смогут узнать, как работают первые мобильные приложения из цифрового магазина Amazon Apptore.

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Редмондцы совместно с разработчиками и в рамках партнёрского соглашения с Amazon подготовили 50 мобильных приложений, которые уже сейчас можно протестировать на Windows 11. В списке программ есть простенькие игры (Coin Master, Lords Mobile и другие) и приложения для детей. Microsoft пообещала регулярно обновлять список доступных программ, новое пополнение должно случиться уже в самое ближайшее время. Тестировщики Beta-канала смогут брать Android-приложения прямиком из Microsoft Store.

Мобильные приложения, оптимизированные для запуска на Windows 11, смогут присылать оповещения в «Центр уведомлений» Их также разрешат запускать безо всяких ограничений и закреплять как обычные программы для Windows.

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Новая функция тестирования канала Beta пока доступна только для тех пользователей, у которых в качестве основного региона установлены США. Microsoft пока не готова сообщить, когда возможность запускать Android-приложения станет доступна всем пользователям.