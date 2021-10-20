Время от времени в Steam проходят не только крупные сезонные распродажи, но и менее крупные тематические события. Так, например, сегодня в сервисе от Valve началась распродажа игр серии Resident Evil, в рамках которой с большими скидками можно взять практически все части франшизы, включая даже самую свежую — Village.
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Не будем переливать из пустого в порожнее и перейдём сразу к делу, перечислив несколько наиболее интересных предложений:
- Resident Evil Village — за 1 399 рублей (скидка 33 %) вместо номинальных 1 999 рублей;
- Resident Evil 7 — за 329 рублей (скидка 67 %) вместо номинальных 999 рублей;
- Resident Evil 3 Remake — за 659 рублей (скидка 67 %) вместо номинальных 1 999 рублей;
- Resident Evil 2 Remake — за 639 рублей (скидка 60 %) вместо номинальных 1 599 рублей.
Акция продлится до 28 октября.