Хотя до релиза Starfield нужно ещё постараться дожить в добром здравии — до релиза всё-таки осталось больше года — но это не мешает Bethesda потихоньку начинать накручивать вокруг своего амбициозного проекта «хайп». Сегодня, например, разработчики опубликовали видео, в котором чуть подробнее поведали о сеттинге Starfield.
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Итак, в Starfield мы перенесёмся в 2330 год и попадём в отдалённую колонию, расположенную примерно в пятидесяти световых годах от нашей Солнечной системы — в локации, которую называют Освоенными системами. За двадцать лет до начала повествования Starfield в Освоенных системах вспыхнул конфликт между двумя могущественными фракциями.
Конфликт, к счастью, удалось завершить пусть и непрочным, но всё же перемирием, однако опасностей на этих задворках галактики стало многократно больше: по Освоенным системам бродят пираты, фанатики, наёмники и прочий сброд, являющийся противниками исследовательской группы «Созвездие», к которой и принадлежит персонаж игрока. Каким-то образом сюжет будет связан с конфликтом между фракциями, «Созвездием» и искателями приключений (в том числе на свою пятую точку).
Релиз Starfield запланирован на 11 ноября следующего года.