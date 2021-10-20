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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Bethesda рассказала о мире и времени действия Starfield
Отправляемся далеко и надолго.
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Хотя до релиза Starfield нужно ещё постараться дожить в добром здравии — до релиза всё-таки осталось больше года — но это не мешает Bethesda потихоньку начинать накручивать вокруг своего амбициозного проекта «хайп». Сегодня, например, разработчики опубликовали видео, в котором чуть подробнее поведали о сеттинге Starfield.

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Итак, в Starfield мы перенесёмся в 2330 год и попадём в отдалённую колонию, расположенную примерно в пятидесяти световых годах от нашей Солнечной системы — в локации, которую называют Освоенными системами. За двадцать лет до начала повествования Starfield в Освоенных системах вспыхнул конфликт между двумя могущественными фракциями.

Конфликт, к счастью, удалось завершить пусть и непрочным, но всё же перемирием, однако опасностей на этих задворках галактики стало многократно больше: по Освоенным системам бродят пираты, фанатики, наёмники и прочий сброд, являющийся противниками исследовательской группы «Созвездие», к которой и принадлежит персонаж игрока. Каким-то образом сюжет будет связан с конфликтом между фракциями, «Созвездием» и искателями приключений (в том числе на свою пятую точку).

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Релиз Starfield запланирован на 11 ноября следующего года.

#bethesda softworks #bethesda game studios #starfield
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senbonpetuch1337
20:49
Интел в каждом новом поколении пытается сделать предыдущий процессор холоднее и менее жрущим. А вы ругаете тут Штеуд.
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nax
20:48
твоя любимая )
Курс эфира достиг 4000 долларов США
Yuri Myakotin
20:48
Deepnude вообще без всяких квадратиков правдоподобно дорисовывает :)
Японца арестовали за незаконное использование нейросетей - он убирал цензуру из роликов для взрослых
senbonpetuch1337
20:47
5950X в этом тесте в стоке. В разгоне за 20000 набирает.
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ego0550
20:47
Сеть асиков растет быстрее, чем цена эфира. Был кефир по 2800 - было 6 баксов со 100Мх, поднялся кефир до 4000 - один фиг 7 баксов со 100Мх
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senbonpetuch1337
20:47
У меня Гиперпень и MSI GTX 1050 Ti Joker Edition.
Core i9-12900K при частоте всех ядер 5.2 ГГц потребляет 330 Вт
Yuri Myakotin
20:46
Если бы мне где-то было неприятно - я бы из такого места просто ушел бы. А вот "борцунам" - везде и всюду стоит адскую жизнь устраивать. Ибо нефиг.
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senbonpetuch1337
20:46
Пруфы?
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OldBrave
20:45
Верно, но где-то это хранится...
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Sergey Grigorev
20:44
Это нет. Уже куча дядек влили деньги в POS и eth2.0, так что Виталику просто не развернуть оглобли назад уже. Тяни , не тяни а POS неизбежен.
Курс эфира достиг 4000 долларов США
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