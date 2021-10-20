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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Обновлённые версии BloodRayne и BloodRayne 2 доберутся до консолей уже в следующем месяце
На PC они, напомним, вышли ещё в прошлом году.
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В ноябре прошлого года улучшенные версии BloodRayne и BloodRayne 2 с подзаголовками Terminal Cut вышли на персональных компьютерах. Разработчики пообещали, что владельцы консолей тоже смогут приобщиться к визуально облагороженной классике игропрома, но, увы, ждать пришлось целый год. Сегодня авторы сообщили, что на улице обладателей PlayStation и Xbox праздник настанет 18 ноября; в данном случае, правда, у обеих игр подзаголовок будет уже не Terminal Cut, а ReVamped.

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В следующем году BloodRayne исполнится 20 лет, так что обновление своевременное.

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