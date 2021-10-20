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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В New World заработала долгожданная функция переноса персонажей
Пока не во всех регионах, но процесс пошёл.
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На прошлой неделе Amazon Studios сообщила, что запуск очень важной в сложившихся вокруг New World реалий функции переноса (трансфера) персонажей на другие серверы-миры задержится и станет доступен лишь на следующей (текущей) неделе. Что ж, система потихоньку запускается, а на официальном YouTube-канале New World уже появилось соответствующее видео.

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Перенос персонажа осуществляется посредством получения специального пропуска во внутриигровом магазине New World. Пока что эти пропуски предлагают бесплатно, так что вы можете перенести своего персонажа на другой, менее загруженный сервер, и больше не страдать, ожидая своей очереди на вход.

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Проблемы с очередями в New World возникли сразу в день релиза и стали главной причиной изначально негативного отношения игроков к новинке. Если же опустить данный факт, то запуск New World можно считать первым и сразу же очень громким успехом игрового подразделения Amazon.

#new world #amazon studios
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