Пока не во всех регионах, но процесс пошёл.

На прошлой неделе Amazon Studios сообщила, что запуск очень важной в сложившихся вокруг New World реалий функции переноса (трансфера) персонажей на другие серверы-миры задержится и станет доступен лишь на следующей (текущей) неделе. Что ж, система потихоньку запускается, а на официальном YouTube-канале New World уже появилось соответствующее видео.

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Перенос персонажа осуществляется посредством получения специального пропуска во внутриигровом магазине New World. Пока что эти пропуски предлагают бесплатно, так что вы можете перенести своего персонажа на другой, менее загруженный сервер, и больше не страдать, ожидая своей очереди на вход.

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Проблемы с очередями в New World возникли сразу в день релиза и стали главной причиной изначально негативного отношения игроков к новинке. Если же опустить данный факт, то запуск New World можно считать первым и сразу же очень громким успехом игрового подразделения Amazon.