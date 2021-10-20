Надо быть скромнее, тогда все планы будут сбываться сторицей.

Обычно крупные компании стараются не рассказывать во всеуслышание о том, что что-то не соответствует их ожиданиям, поэтому соответствующие сведения приходится получать из иных источников; в частности, из документов, которые они подают в Комиссию по ценным бумагам и биржам. Так, например, стало известно, что подписной сервис Xbox Game Pass, на который многие возлагают большие надежды в плане развития игровой индустрии, развивается не так стремительно, как на то рассчитывала Microsoft.

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В поданных Microsoft документах упоминается, что за год, прошедший с 30 июня 2020-го по 30 июня 2021-го, компания рассчитывала на рост аудитории Xbox Game Pass на 48 %, тогда как в реальности рост составил 37 %. Можно сказать, что компания «зажралась», но у прогнозов её штатных аналитиков были основания: за прошлый финансовый год, например, Xbox Game Pass вырос на 86 %, хотя ожидался рост только на 71 %.

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Скорее всего, дело в отсутствии доступных по подписке новых громких игр. Возможно, ситуация изменится в конце октября, когда в каталоге Xbox Game Pass появится Age of Empires IV, и в декабре, когда выйдет Halo Infinite.