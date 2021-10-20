Не исключено, что уже на следующей неделе нас ждёт оглушительно громкая новость: согласно сведениям издания The Verge, известная соцсеть Facebook, которая за годы своего существования давно выросла из одной только платформы для общения с друзьями, произведёт ребрендинг.
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Как сообщает издание, Facebook решилась на этот шаг, чтобы новое название лучше соответствовало современной стратегии её развития. В настоящее время Facebook помимо одноимённой соцсети принадлежат WhatsApp, Instagram, Oculus и другие, уже менее известные платформы и сервисы.
Ожидается, что руководство компании объявит об изменениях в рамках конференции Facebook Connect, которая пройдёт в следующий четверг, 28 октября. Сама компания от комментариев воздержалась.