Логика примерно такая: нет сотрудников — нет домогательств!

Как известно, Activision Blizzard уже несколько месяцев находится на осадном положении по делу о домогательствах и притеснениях по половому признаку. Многие высокопоставленные чины холдинга в целом и Blizzard-подразделения в частности уже лишились карьеры с волчьим билетом в придачу, и вот, руководство компании сообщило о том, что всего по делу о «харассменте» было уволено двадцать сотрудников и ещё к двадцати были применены иные виды наказания.

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На место уволенных сотрудников придут новые, однако заниматься они будут уже не разработкой и продвижением игр, а войдут в так называемый совет по этике, который будет обеспечивать максимально комфортную и безопасную среду во всех подразделениях издательства.

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В конце сентября Activision Blizzard создала фонд помощи пострадавшим по делу о домогательствах, который выплатит им в общей сложности 18 миллионов долларов. Сами пострадавшие, впрочем, считают данный шаг руководства холдинга «пощёчиной» и попыткой откупиться. Тут мы согласны: сумма действительно могла быть и побольше.