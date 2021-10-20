DLC посвящено Африке — колыбели человечества.

Paradox Interactive совместно со студией-разработчиком Paradox Tinto представили Origins — новое платное расширение для глобальной стратегии Europa Universalis IV. Новоявленное DLC посвящено Африке — колыбели человечества. Авторы предлагают игрокам «заново открыть южный континент» и переписать его историю.

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Europa Universalis IV: Origins содержит в себе дополнительный набор африканских миссий, которые должны внести разнообразие в игровой процесс и добавить дополнительные цели для некоторых из самых могущественных и интересных стран. В описании к дополнению также указывается, что исчезающий великан Мали, священные холмы Эфиопии и африканские торговые центры Индийского океана получат новую глубину и более богатый контекст.

Другие особенности Europa Universalis IV: Origins:

Иудейская религия. Добавлены эфиопские евреи бета Исраэль. Иудейские народы также смогут выбирать из девяти религиозных характеристик, чтобы подчеркнуть свои сильные национальные стороны. Добавлены новые события.

Небольшие дополнения миссий. Новые варианты миссий в Джолофе, Мосси, государствах хауса, Ойо и Адале.

Новые древа региональных миссий. Новые миссии для мелких держав в Центральной, Восточной и Западной Африке и в Африканском Роге. Добавлены новые имущественные привилегии для многих стран и регионов.

Новые военные спрайты для народов Конго, Великих озер, Южной Африки и Банту.

Новые музыкальные композиции. 12 минут новой музыки Западной Африки, а также 12 минут новой музыки Восточной Африки.

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Релиз Europa Universalis IV: Origins должен состояться 11 ноября 2021 года на PC.