Paradox Interactive совместно со студией-разработчиком Paradox Tinto представили Origins — новое платное расширение для глобальной стратегии Europa Universalis IV. Новоявленное DLC посвящено Африке — колыбели человечества. Авторы предлагают игрокам «заново открыть южный континент» и переписать его историю.
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Europa Universalis IV: Origins содержит в себе дополнительный набор африканских миссий, которые должны внести разнообразие в игровой процесс и добавить дополнительные цели для некоторых из самых могущественных и интересных стран. В описании к дополнению также указывается, что исчезающий великан Мали, священные холмы Эфиопии и африканские торговые центры Индийского океана получат новую глубину и более богатый контекст.
Другие особенности Europa Universalis IV: Origins:
- Иудейская религия. Добавлены эфиопские евреи бета Исраэль. Иудейские народы также смогут выбирать из девяти религиозных характеристик, чтобы подчеркнуть свои сильные национальные стороны. Добавлены новые события.
- Небольшие дополнения миссий. Новые варианты миссий в Джолофе, Мосси, государствах хауса, Ойо и Адале.
- Новые древа региональных миссий. Новые миссии для мелких держав в Центральной, Восточной и Западной Африке и в Африканском Роге. Добавлены новые имущественные привилегии для многих стран и регионов.
- Новые военные спрайты для народов Конго, Великих озер, Южной Африки и Банту.
- Новые музыкальные композиции. 12 минут новой музыки Западной Африки, а также 12 минут новой музыки Восточной Африки.
Релиз Europa Universalis IV: Origins должен состояться 11 ноября 2021 года на PC.