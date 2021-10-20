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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Хардкорный кооперативный боевик GTFO в следующем месяце выберется из раннего доступа
Пора бы уже.
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Разработчики из студии 10 Chambers поделились радостной вестью для тех, кому пришлась по душе находящаяся сейчас в раннем доступе Steam версия перспективного кооперативного боевика GTFO. Уже в ноябре авторы намереваются выпустить версию игры с порядковым номером 1.0, чем ознаменуют его выход из раннего доступа.

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Конкретной датой выхода разработчики пока не поделились, но отметили, что с первого ноября стоимость GTFO возрастёт. Сюрпризов здесь никаких: нас предупреждали об этом заранее, да и вполне справедливо это — за два года присутствия в раннем доступе проект стал значительно богаче на контент. Подорожание, впрочем, будет не слишком существенным: с нынешних $34,99 до $39,99.

Напомним, что в GTFO мы с тремя напарниками попадаем в гигантский подземный комплекс, где на пути к нашей цели нас поджидает уйма опасностей, включая различных фантастических тварей; по всей видимости, выведенных здесь же.

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За время присутствия в раннем доступе игра получила 88-процентный пользовательский рейтинг.

#gtfo #10 chambers
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