Пора бы уже.

Разработчики из студии 10 Chambers поделились радостной вестью для тех, кому пришлась по душе находящаяся сейчас в раннем доступе Steam версия перспективного кооперативного боевика GTFO. Уже в ноябре авторы намереваются выпустить версию игры с порядковым номером 1.0, чем ознаменуют его выход из раннего доступа.

реклама

Конкретной датой выхода разработчики пока не поделились, но отметили, что с первого ноября стоимость GTFO возрастёт. Сюрпризов здесь никаких: нас предупреждали об этом заранее, да и вполне справедливо это — за два года присутствия в раннем доступе проект стал значительно богаче на контент. Подорожание, впрочем, будет не слишком существенным: с нынешних $34,99 до $39,99.

Напомним, что в GTFO мы с тремя напарниками попадаем в гигантский подземный комплекс, где на пути к нашей цели нас поджидает уйма опасностей, включая различных фантастических тварей; по всей видимости, выведенных здесь же.

анонсы и реклама Новейшие RX 6600 в Регарде -43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена -17000р на RTX 3070 ASUS RTX 3080 Gigabyte Gaming дешевле чем ты думаешь Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри -39 000р на MSI RTX 3080 Рухнула цена 3080 Ti - от 150 тр в XPERT.RU 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза -35000р на RTX 3080 MSI Gaming В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

За время присутствия в раннем доступе игра получила 88-процентный пользовательский рейтинг.