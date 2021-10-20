Издание Video Games Chronicle побеседовало с представителями студии Remedy Томасом Пуха и Видой Старкевич на тему уже вышедшего ремастера Alan Wake, а также затронуло тему будущего развития франшизы. Забегая немного вперёд, сразу отметим, что ждать хороших новостей пока не стоит: сиквел разработчики обсуждать отказались.
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Для начала разработчики уточнили, почему выпуск ремастера занял так много времени. Дело в том, что издательские права на Alan Wake вплоть до 2019 года принадлежали Microsoft, и Remedy просто не могла приступать к работе. Само производство Alan Wake Remastered потребовало от привлечённой к этому делу студии d3t, пока сама Remedy занималась выпуском и поддержкой Control, около полутора лет рабочего времени.
Ремастер работает на давно морально устаревшей версии движка от Remedy; это, как уточняют Пуха и Старкевич, главная причина, по которой в нём отсутствует модная нынче технология трассировки лучей.
Что касается создания ремастера спин-оффа Alan Wake’s American Nightmare, то в планах Remedy такого проекта нет. Разработчики считают, что оригинальной игры с дополнениями более чем хватает, чтобы ознакомиться с историей писателя с фонариком.