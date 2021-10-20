Переиздания оригинального «Алана Уэйка», считают разработчики, достаточно.

Издание Video Games Chronicle побеседовало с представителями студии Remedy Томасом Пуха и Видой Старкевич на тему уже вышедшего ремастера Alan Wake, а также затронуло тему будущего развития франшизы. Забегая немного вперёд, сразу отметим, что ждать хороших новостей пока не стоит: сиквел разработчики обсуждать отказались.

реклама

Для начала разработчики уточнили, почему выпуск ремастера занял так много времени. Дело в том, что издательские права на Alan Wake вплоть до 2019 года принадлежали Microsoft, и Remedy просто не могла приступать к работе. Само производство Alan Wake Remastered потребовало от привлечённой к этому делу студии d3t, пока сама Remedy занималась выпуском и поддержкой Control, около полутора лет рабочего времени.

Ремастер работает на давно морально устаревшей версии движка от Remedy; это, как уточняют Пуха и Старкевич, главная причина, по которой в нём отсутствует модная нынче технология трассировки лучей.

анонсы и реклама Новейшие RX 6600 в Регарде -43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена -17000р на RTX 3070 ASUS RTX 3080 Gigabyte Gaming дешевле чем ты думаешь Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри -39 000р на MSI RTX 3080 Рухнула цена 3080 Ti - от 150 тр в XPERT.RU 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза -35000р на RTX 3080 MSI Gaming В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Что касается создания ремастера спин-оффа Alan Wake’s American Nightmare, то в планах Remedy такого проекта нет. Разработчики считают, что оригинальной игры с дополнениями более чем хватает, чтобы ознакомиться с историей писателя с фонариком.