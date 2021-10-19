На тепленьком месте он займётся созданием проектов от первого лица.

Игровой разработчик Маркус Лехто, который ранее успел поработать над играми серии Halo и провальным экшеном Disintegration, перешёл в новую студию. Новую компанию основала Electronic Arts для разработки игр от первого лица.

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Маркус Лехто возглавил новую студию EA, расположенную в Сиэтле. Инсайдеры и журналисты пока не знают ни название подразделения, ни количества сотрудников, там работающих. Что до бывшего разработчика Halo, то он трудился в Bungie с 1997 по 2012 год, являлся творческим директором Halo: Reach и принимал участие в создании всех проектов серии в означенный период.

Покинув Bungie, Маркус Лехто основал собственную студию V1 Interactive, которая выпустила впоследствии провальный космический экшен Disintegration. Серверы проекта закрыли в конце прошлого года спустя всего пять месяцев после релиза, но из продажи изымать не стали из-за наличия одиночного режима. В том же Steam у Disintegration есть только 58% рейтинга на основании всего лишь 163 отзывов.

Hey everyone, I’m very excited to announce that I’ve joined @EA as a Game Director, building a new studio in the Seattle area working on first-person games. I can’t wait to share more about what we’re creating! pic.twitter.com/GnfVFNLSaW — Marcus Lehto (@game_fabricator) October 19, 2021

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Весной текущего года V1 Interactive была расформирована, поэтому пожелаем Маркусу Лехто удачи на новом месте работы.