Надо многое понимать и предугадывать.

Через месяц состоится релиз детективного приключения Sherlock Holmes Chapter One, поэтому нарастающая активность студии Frogwares понятна и ожидаема. Сегодня разработчики представили нашему вниманию то, как (в идеале) будет происходить процесс следствия в грядущем проекте.

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В Sherlock Holmes Chapter One мы играем за молодого Шерлока Холмса, которому необходимо расследовать смерть собственной матери. В этом деле ему предстоит опрашивать жителей вымышленного средиземноморского острова Кордона, искать и структурировать различные улики и, в конце концов, «прижимать» подозреваемых. Ко всем нужен индивидуальный подход, поэтому процесс на деле не так прост, как на словах.

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Релиз игры запланирован на 16 ноября на всех актуальных платформах.