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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Microsoft отметит 20-летие Xbox и Halo в рамках праздничной трансляции
Анонсов новых игр не будет.
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Игровое подразделение Microsoft собирается провести 15 ноября праздничный стрим по случаю 20-летия игровых брендов Xbox и Halo. Редмондцы дали понять, что анонсов новых проектов в рамках тематической трансляции не будет, всё основное время уделят обстоятельной ретроспективе.

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По случаю двадцатилетия Xbox компания Microsoft собирается на протяжении трёх ближайших месяцев с помпой добавлять в библиотеку Xbox Game Pass новые высокобюджетные игры. Мы точно знаем, что там в самом ближайшем времени окажутся: Age of Empires IV, Forza Horizon 5, Microsoft Flight Simulator: Game of the Year Edition, Halo Infinite и Minecraft с сюжетными спин-оффами.

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Праздничная трансляция стартует 15 ноября в 20:00 по московскому времени, посмотреть её можно будет на YouTube, Twitch, Twitter и даже Facebook.

#microsoft #xbox #halo
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