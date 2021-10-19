Игровое подразделение Microsoft собирается провести 15 ноября праздничный стрим по случаю 20-летия игровых брендов Xbox и Halo. Редмондцы дали понять, что анонсов новых проектов в рамках тематической трансляции не будет, всё основное время уделят обстоятельной ретроспективе.
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По случаю двадцатилетия Xbox компания Microsoft собирается на протяжении трёх ближайших месяцев с помпой добавлять в библиотеку Xbox Game Pass новые высокобюджетные игры. Мы точно знаем, что там в самом ближайшем времени окажутся: Age of Empires IV, Forza Horizon 5, Microsoft Flight Simulator: Game of the Year Edition, Halo Infinite и Minecraft с сюжетными спин-оффами.
We're celebrating 20 years of Xbox and getting ready for 20 more.— Xbox (@Xbox) October 19, 2021
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Праздничная трансляция стартует 15 ноября в 20:00 по московскому времени, посмотреть её можно будет на YouTube, Twitch, Twitter и даже Facebook.