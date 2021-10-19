Valve уже выпустила соответствующие бета-патчи.

Half-Life 2 с двумя эпизодами получили сегодня обновления в Steam, активация которых пока разрешена в режиме бета-тестирования. Подготовленные апдейты должны будут улучшить отображение элементов интерфейса всех трёх игр на сверхшироких мониторах в нестандартных разрешениях.

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В описании к обновлению также указывается, что теперь игроки в Half-Life 2, Episode One и Episode Two смогут увеличить угол обзора с 90 градусов до 110. Есть все основания предполагать, что запланированные к релизу обновления обеспечат всем трём проектам совместимость с консоль. Steam Deck.

Чуть ранее мы узнали, что Valve занимается проверкой игр на совместимость с новым устройством. К тому же, готовящиеся патчи для Half-Life 2 с дополнениями добавят в игры поддержку Vulkan, что должно положительно сказаться на производительности экшенов Steam OS 3.0.

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Steam Deck поступит в продажу в декабре 2021-го, но только в избранных странах (России в списке нет). Для всех остальных стран релиз запланирован на будущий год.