Режимы интерактивных туров в последних играх серии Assassin’s Creed пользуется заслуженной популярностью, поэтому появление аналогичного режима в «Вальгалле» было лишь вопросом времени. И вот, это время настало: с сегодняшнего дня все желающие смогут лучше узнать об эпохе викингов в Норвегии и Англии.
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Все обладатели Assassin’s Creed Valhalla получили интерактивный тур автоматически, остальные же могут прикупить его отдельно.
Assassin’s Creed Valhalla вышла в ноябре прошлого года и стала одной из самых высокооценённых игр серии.