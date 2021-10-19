Игры иногда полезны для образования.

Режимы интерактивных туров в последних играх серии Assassin’s Creed пользуется заслуженной популярностью, поэтому появление аналогичного режима в «Вальгалле» было лишь вопросом времени. И вот, это время настало: с сегодняшнего дня все желающие смогут лучше узнать об эпохе викингов в Норвегии и Англии.

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Все обладатели Assassin’s Creed Valhalla получили интерактивный тур автоматически, остальные же могут прикупить его отдельно.

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Assassin’s Creed Valhalla вышла в ноябре прошлого года и стала одной из самых высокооценённых игр серии.