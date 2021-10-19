Оборотный — это очень много.

Издание «Коммерсантъ» сообщает, что Роскомнадзор намерен взыскать с Google оборотный штраф за систематическое неудаление запрещённого контента. Об этом заявил замглавы ведомства Вадим Субботин. Таким образом, компании грозит штраф в размере от 1/20 до 1/10 годового оборота в России.

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«Да, у нас по оборотным штрафам планируется составление протоколов 27 октября текущего года в отношении Google за повторное неудаление запрещённой информации... Я бы назвал это систематическим неисполнением требований российского закона по удалению запрещенной информации», — сказал господин Субботин журналистам.

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Напомним также, что ранее Мировой суд Москвы получил два новых протокола Роскомнадзора в отношении Google в связи с отказом удалить запрещенный в России контент, на заседании 8 ноября компании могут назначить штрафы на общую сумму 8 млн руб. Общая сумма штрафов, вынесенных судами в отношении Google, составляет 39 млн руб.