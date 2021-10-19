В него включат весь пострелизный контент и массу новинок.

Прошедший с момента выхода Microsoft Flight Simulator (2020) год можно смело назвать успешным: игра получилась удачной, технологически совершенной, визуально красивой и геймплейно увлекательной. За год для проекта вышла масса обновлений с усовершенствованиями отдельных локаций, и вот, настала пора выпускать Game of the Year Edition, о чём сегодня Microsoft при содействии студии Asobo объявила со свойственной себе помпой.

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В издание «Игра года» войдёт весь пострелизный контент, а также несколько свежих нововведений. Так, в Microsoft Flight Simulator GotY Edition вас ждут пять новейших самолётов, новые вручную воссозданные аэропорты в Германии, Швейцарии и США, новые миссии, обучение, дополнительные функции и новая фотограмметрия городов.

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Релиз улучшенного издания назначен на 18 ноября. Владельцы оригинала получат его бесплатно.