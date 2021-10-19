Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Инсайдер: Ubisoft наконец-то одобрила разработку новой части Splinter Cell
Прошло больше восьми лет.
анонсы и реклама
Дешевая 3070 Gigabyte Gaming - успей пока не началось
MSI RTX 3070 еще дешевле
RTX 3080 MSI Gaming дешево - смотри цену

Франшиза Tom Clancy’s Splinter Cell не развивается уже больше восьми лет, а руководство Ubisoft, когда ему задают наводящие вопросы касательно будущего культовой серии, лишь разбрасывается многозначительными комментариями. Но, похоже, дело наконец-то сдвинулось с мёртвой точки: сегодня набирающий огромный авторитет в игровой индустрии инсайдер Том Хендерсон сообщил о том, что Ubisoft дала зелёный свет разработке новой части Splinter Cell.

реклама

В своей статье на портале Video Games Chronicle Хендерсон ссылается на источники, близкие к производственному процессу. К сожалению, подробностей мало: неизвестны ни участвующие в разработке студии, ни время действия по внутренней хронологии серии, ни какие бы то ни было иные сведения.

Известно лишь, что разработка находится на совсем ранних этапах, поэтому релиз — перспектива весьма отдалённая. Хотя не исключается, что непосредственно анонс проекта может состояться уже в следующем году.

анонсы и реклама
Новейшие RX 6600 в Регарде
-43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена
-17000р на RTX 3070 ASUS
RTX 3080 Gigabyte Gaming дешевле чем ты думаешь
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
-39 000р на MSI RTX 3080
Рухнула цена 3080 Ti - от 150 тр в XPERT.RU
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза
-35000р на RTX 3080 MSI Gaming
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Несмотря на то, что Том Хендерсон пока не ошибся ни в одном из своих «предсказаний», к вышеизложенной информации всё же следует относиться со здоровым скептицизмом. Тем более что комментировать эту утечку Ubisoft отказалась.

#ubisoft
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Энтузиасты сравнили Far Cry 6 на компьютерах и консолях: PC ожидаемо вне конкуренции
Ubisoft бесплатно раздаёт оригинальную Tom Clancy’s Ghost Recon
Похоже, отключение оверлея Ubisoft Connect способствует повышению производительности Far Cry 6
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Мнение: любому разумному геймеру пора начинать майнить
441
Лучшие стратегии, в которые мне не надоедает играть уже много лет. Часть вторая
5
Ультра-бомж-гейминг на AFOX GT-730 (AF730-2048D5H5) или пробивание дна
26
Китайские Wi-Fi адаптеры за ~2$: Обзор, разборка и тесты
48
Компьютер месяца от Zero - октябрь 2021 (часть 1)
129
Изучаем возможности видеоядра i7 11700 в прикладных, игровых и тестовых программах
29
Просмотр сериалов - как вариант проведения свободного времени и мой чарт-лист
38
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus XIII Extreme
30
Битва процессоров: Core i5-11600КF VS Ryzen 5 3600ХТ в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
10
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 40 тысяч рублей: октябрь 2021
3

Сейчас обсуждают

Хммм
17:16
Где redmi note 10s
30 смартфонов Xiaomi получили стабильную российскую прошивку MIUI 12.5
Serezhka
17:16
И где я тачками понтовался? Ответь за свои слова и покажи пальцем! Я сказал что у меня в семье 2 машины, которые мы обновляем каждые 2-3 года, и что это мне и моей жене удобно. Да, у нас тачки всего п...
Мнение: любому разумному геймеру пора начинать майнить
x.7
17:15
Представляю с каким выражением лица ты едешь в своей шкоде или VW polo. С тебя поди те же самые селедки в трамваях ржут))) Типа батя в здании, всем бояться) А если серьезно, у тебя комплекс неполноцен...
Мнение: любому разумному геймеру пора начинать майнить
intel fan
17:15
конечно. только идиот предпочтет видяшку из-под игруна.
На Авито все чаще продают коробки от дорогих видеокарт
Артем Николаев
17:15
Если начать на нём ездить, упадёт цена одного километра и это будет оправдывать личное авто вместо такси, карша или общественного транспорта.
Мнение: любому разумному геймеру пора начинать майнить
Slow Mo
17:14
А если найти 2ю работу ,взять кредит на видяху и слушая конченых писак -нужно молиться на перекупов типа Ситилинк и Авито.Следуя высеру автора мне за игры должны игроделы приплачивать как и в майнин...
Мнение: любому разумному геймеру пора начинать майнить
VRoman
17:14
Я думал у нас дела плохи с повсеместным 10% недостатком рабочих.
За себя и того парня: вьетнамская промышленность нуждается в двукратном увеличении числа рабочих
Зеновий Радеонович
17:13
ну, а я не то же самое писал вначале? что память жарится, ядро опускается? для 5700 А для 10хх зачем скидывать? штатное охлаждение не справляется "в щадящем стабильном режиме" ?
Мнение: любому разумному геймеру пора начинать майнить
intel fan
17:13
если в открытом риге стояла в проветриваемом или даже кондиционируемом помещении - то норм, а вот если у игруна в тесном корыте с разгоном по чипу - так ну ее нафиг.
На Авито все чаще продают коробки от дорогих видеокарт
Serezhka
17:12
Писдеть не мешки ворочать. Угомонись.
Мнение: любому разумному геймеру пора начинать майнить
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем