Как известно, основной смысл системы Denuvo — в обеспечении защиты игр в самый «жаркий» период их продажи: первые несколько недель и месяцев. После этого издатели считают, что основные сливки уже собраны и куда спокойнее относятся к «проблеме» пиратства. Bandai Namco, однако, держала свою авиационную аркаду Ace Combat 7 Skies Unknown под защитой без малого три года, но сегодня всё же решила, что пора перестать платить Denuvo деньги за использование её системы.
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Как передаёт портал Steam Database, отныне Ace Combat 7 свободна от Denuvo. Это подтверждается тем фактом, что объём исполняемого файла Ace7Game.exe уменьшился более чем на 242 Мбайта.
Ace Combat 7 Skies Unknown вышла первого февраля 2019 года и получила за это время очень высокий — 85-процентный — пользовательский рейтинг. Игра продолжает получать новый контент, в частности, до конца года для неё выйдет цикл DLC, посвящённых 25-летию франшизы Ace Combat.