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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Valve рассказала, как будет работать система проверки игр на совместимость со Steam Deck
Идёт масштабная работа в этом направлении.
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Valve обновила специальный раздел на сайте, посвящённом карманной консоли Steam Deck. Команда поддержки попыталась в подробностях разъяснить, как будет работать система проверки совместимости той или иной игры с устройством. Так, на страницы всех игр в Steam добавят специальные иконки, которые будут уведомлять пользователей о совместимости.

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Сами игры разделят на четыре условные категории:

  • «Полностью совместимо» — игра отлично работает на Steam Deck без дополнительных настроек;
  • «Можно играть» — перед игрой пользователю может понадобиться настроить отдельные параметры вручную;
  • «Не поддерживается» — эта игра в настоящий момент не поддерживает Steam Deck;
  • «Неизвестно» — Valve ещё не проверила игру на совместимость.

Для полной совместимости со Steam Deck игры должны соответствовать четырём параметрам:

  • 1. Элементы ввода. Игра должна полностью поддерживать контроллер, использовать подходящие иконки контроллера и при необходимости автоматически вызывать экранную клавиатуру.
  • 2. Незаметный переход. Информация об игре не должна содержать предупреждений о несовместимости, а при наличии программы для запуска игры она должна поддерживать управление контроллером.
  • 3. Отображение. Игра должна поддерживать стандартное разрешение Steam Deck (1280x800 или 1280x720), настройки по умолчанию должны быть подходящими, а текст — читабельным.
  • 4. Системная поддержка. Если используется Proton, игра и все связующее ПО должны поддерживаться Proton. Это включает поддержку античитов.

Главная страница магазина игр для Steam Deck будет настроена особым образом. В первой вкладке магазина Steam можно найти только те игры, которые отлично идут на Steam Deck. В остальных — весь магазин с полным каталогом игр.

Valve обязуется оперативно сообщать о деталях совместимости со Steam Deck каждого протестированного продукта. У игроков будет вся информация, чтобы принять решение о покупке и игре.

В библиотеке на Steam Deck вы увидите пометку о совместимости на каждой игре. Она позволит понять, чего ожидать от той или иной игры на Steam Deck. Valve собирается протестировать весь каталог игр и уже начала этим заниматься, но делать это будет постепенно.

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Steam Deck поступит в продажу в декабре 2021-го, но только в избранных странах (России в списке нет). Для всех остальных стран релиз запланирован на будущий год.

#valve #steam deck
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