В это число входят как цифровые продажи, так и физические отгрузки.

В настоящее время Monster Hunter World остаётся одной из несущих для Capcom золотые яйца курочкой, поэтому компания не стесняется периодически сообщать о статистических и, как следствие, финансовых успехах данного популярного экшена. На сегодняшний день тираж Monster Hunter World преодолел отметку в двадцать миллионов экземпляров.

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В это число входят как непосредственно цифровые продажи, так и отгрузки физических копий в розничные магазины. И хотя второе не всегда равнозначно продажам в руки конкретных игроков, но с точки зрения издательства это никакого значения уже не имеет: деньги за эти копии в любом случае уже были получены.

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Сейчас Capcom готовит к выходу на PC ранее эксклюзивный для Nintendo Switch боевик Monster Hunter Rise, который также демонстрирует рекордные продажи и явно радует руководство компании.