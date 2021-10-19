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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Тираж Monster Hunter World превысил двадцать миллионов копий
В это число входят как цифровые продажи, так и физические отгрузки.
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В настоящее время Monster Hunter World остаётся одной из несущих для Capcom золотые яйца курочкой, поэтому компания не стесняется периодически сообщать о статистических и, как следствие, финансовых успехах данного популярного экшена. На сегодняшний день тираж Monster Hunter World преодолел отметку в двадцать миллионов экземпляров.

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В это число входят как непосредственно цифровые продажи, так и отгрузки физических копий в розничные магазины. И хотя второе не всегда равнозначно продажам в руки конкретных игроков, но с точки зрения издательства это никакого значения уже не имеет: деньги за эти копии в любом случае уже были получены.

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Сейчас Capcom готовит к выходу на PC ранее эксклюзивный для Nintendo Switch боевик Monster Hunter Rise, который также демонстрирует рекордные продажи и явно радует руководство компании.

#capcom #monster hunter world
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