Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Эффектные полёты на вингсьюте — в свежем геймплейном видео перезапуска Saints Row
Жаль, графика совсем морально устаревшая.
анонсы и реклама
Дешевая 3070 Gigabyte Gaming - успей пока не началось
MSI RTX 3070 еще дешевле
RTX 3080 MSI Gaming дешево - смотри цену

Разработчики из Volition при содействии различных игровых изданий уже откровенно зачастили с публикацией различных видеороликов касательно перезапуска Saints Row. Во-первых, до релиза ещё слишком долго, чтобы демонстрировать такую прыть, а во-вторых, публика ждёт полноценной продолжительной записи геймплея, в которой, желательно, будут зафиксированы все сильные стороны новинки. Но имеем, что имеем: сегодня издание Game Informer показало полёты на вингсьюте (костюм-крыло) сквозь «бетонные джунгли» вымышленного города Санто-Илесо.

реклама

Напоминаем, что в перезапуске Saints Row мы играем за новую банду «Святых», которой предстоит одолеть всех своих конкурентов в Санто-Илесо и стать единоличной «правительницей» города. Игроки пока приняли новинку с большим скептицизмом и явным недовольством касательно её технологического исполнения, но, справедливости ради, делать об игре какие-то выводы пока слишком преждевременно.

анонсы и реклама
Новейшие RX 6600 в Регарде
-43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена
-17000р на RTX 3070 ASUS
RTX 3080 Gigabyte Gaming дешевле чем ты думаешь
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
-39 000р на MSI RTX 3080
Рухнула цена 3080 Ti - от 150 тр в XPERT.RU
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза
-35000р на RTX 3080 MSI Gaming
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Релиз новой Saints Row должен состояться 25 февраля на всех актуальных платформах.

#volition #saints row
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В двухминутном видео игрового процесса перезапуска Saints Row показали красоты Санто-Илесо
Живописные районы Санто-Илесо в свежем трейлере перезапуска Saints Row
В Epic Games Store раздают Saints Row The Third Remastered
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как AMD бросила поддержку "устаревших" видеокарт и возможный сговор AMD+nVidia против Microsoft
110
Хранение личной фильмотеки - домашний медиа-сервер против стриминговых интернет-сервисов
46
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG X570S Carbon EK X
+
Мои впечатления от игры Mafia 2 Definitive Edition. Часть вторая
11
Топ-5 самых частых ошибок кибербезопасности российского бизнеса по версии экспертов Тинькофф
4
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 5500 ХТ в связке с процессором Core i5-10600KF
2
Битва игровых компьютеров: CPU Core i3-10325 и Ryzen 3 3300Х в связке с GPU GeForce RTX 2060 и Radeon RX 5600 XT
1
Мои впечатления от игры Mafia 2 Definitive Edition. Часть третья
+
Asus RTX 3080ti Strix LC - распаковка, температуры, шум, частоты в нагрузке, видео
+

Сейчас обсуждают

Winssy
14:18
И это говорит амд-бой в ситуации, когда процессоры именно его любимой компании самые оверпрайснутые на рынке) Как думаешь, сколько придется выложить в будущем за топовый zen 4 и нормальную доску к нем...
Сборка ПК на Intel Alder Lake обойдётся дорого из-за роста цен на CPU до $50 и ОЗУ DDR5 на 50%
Inqizitor
14:18
если бы у экрана были прямые углы, а только у телефона закруглённые и камера сверху, а не под экраном, вспышка была бы передняя тоже для камеры - я бы сказал - нормальный вид. Это у бракоделов из Хлао...
Топ-менеджер Xiaomi боится новых рендеров флагманского смартфона Xiaomi 12 Ultra
Зеновий Радеонович
14:15
Казалось бы, при чем тут низкооборотистый кулер водянки/корпуса к пропеллеру видеокарты?
Игровые видеокарты дорожают в магазинах РФ, а GeForce GTX 1660 Super стоит почти $1000
Твоя мамка
14:12
А пацаны подошли с обоcpaнными портками и криками что скоро все рухнет
Ноутбук Samsung с 12-ядерным Intel Core i5-1250P Alder Lake отметился в UserBenchmark
0h0tnichek
14:11
автор жераф, вчера объявили о переносе
The Witcher 3: Wild Hunt получила возрастной рейтинг в Европе
Sergey Grigorev
14:11
ну это они как пионеры - всегда готовы.
Производители автомобильных чипов готовы поднять цены на 20%
V.L.A.D.L.E.N
14:06
Ахаха, биткойн неправильно добывается, вот петушары.🤣🤣🤣
Ноутбук Samsung с 12-ядерным Intel Core i5-1250P Alder Lake отметился в UserBenchmark
Твоя мамка
14:06
Не припоминаю чтоб я топил за аэмдэ
Сборка ПК на Intel Alder Lake обойдётся дорого из-за роста цен на CPU до $50 и ОЗУ DDR5 на 50%
Твоя мамка
14:03
Потому что 720р
Сборка ПК на Intel Alder Lake обойдётся дорого из-за роста цен на CPU до $50 и ОЗУ DDR5 на 50%
Winssy
14:03
Тебе найти видео где сосет 5800x? Или сам справишься?
Сборка ПК на Intel Alder Lake обойдётся дорого из-за роста цен на CPU до $50 и ОЗУ DDR5 на 50%
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем