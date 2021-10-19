Жаль, графика совсем морально устаревшая.

Разработчики из Volition при содействии различных игровых изданий уже откровенно зачастили с публикацией различных видеороликов касательно перезапуска Saints Row. Во-первых, до релиза ещё слишком долго, чтобы демонстрировать такую прыть, а во-вторых, публика ждёт полноценной продолжительной записи геймплея, в которой, желательно, будут зафиксированы все сильные стороны новинки. Но имеем, что имеем: сегодня издание Game Informer показало полёты на вингсьюте (костюм-крыло) сквозь «бетонные джунгли» вымышленного города Санто-Илесо.

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Напоминаем, что в перезапуске Saints Row мы играем за новую банду «Святых», которой предстоит одолеть всех своих конкурентов в Санто-Илесо и стать единоличной «правительницей» города. Игроки пока приняли новинку с большим скептицизмом и явным недовольством касательно её технологического исполнения, но, справедливости ради, делать об игре какие-то выводы пока слишком преждевременно.

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Релиз новой Saints Row должен состояться 25 февраля на всех актуальных платформах.