Как и любая другая сетевая игра, Valorant страдал от бесчинства читеров. Война это постоянная, и так уж получается, что меч как всегда пробивает щит, однако непосредственно в Valorant разработчикам удалось снизить общий уровень читерства до самого низкого с момента выхода игры, о чём Riot сегодня сообщила в соответствующей публикации.
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Как отметила Riot, на текущий момент читерство в Valorant находится на рекордно низком уровне. Разработчики прекрасно понимают, что данное явление всегда будет существовать, а «гонка вооружений» между разработчиками читов и производителями античитов всегда будет сопутствовать игровой индустрии, поэтому останавливаться на достигнутом Riot не собирается и будет и дальше совершенствовать механизмы обнаружения запрещённого ПО и улучшать системы жалоб.
Анонс Valorant состоялся весной прошлого года, а релиз — в начале июня того же года. Игра представляет собой геройский шутер с правилами, до боли напоминающими Counter-Strike: командам необходимо разместить/обезвредить местный аналог бомбы, используя для этого как стандартное приобретаемое в начале раунда оружие, так и уникальные способности конкретных персонажей.