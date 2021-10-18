Разработчики из Oddworld Inhabitants сообщили, что уже в конце следующего месяца в продажу поступит Oddworld Soulstorm Enhanced Edition — улучшенное издание тепло принятого игроками платформера про спасение представителей гуманоидной расы мудоконов силами одного отважного её представителя.
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В состав Enhanced Edition войдёт сама игра, а также все вышедшие для неё дополнения и обновления. Кроме того, разработчики сообщают об улучшенных геймплейных механиках и доработанном перемещении персонажа.
Релиз должен состояться на всех платформах; PC-версия — через Epic Games Store.