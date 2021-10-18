Можно будет поиграть в ещё не вышедшую полную версию игры. Правда, недолго.

Riders Republic ещё только готовится к выходу, но Ubisoft настолько уверена в качестве своего симулятора экстремальных видов спорта, что готова постоянно предоставлять игрокам своеобразные демоверсии. Первая такая «демоверсия» прошла на прошлой неделе на PC, и вот, в четверг акция повторится, причём не на сутки, как раньше, а на целую неделю.

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Акция стартует 21 октября и продлится до 27 октября включительно. Впрочем, важно понимать, что неделя — это общее время действия акции; каждому из игроков разрешат поиграть суммарно не более четырёх часов.

Вместе с тем Ubisoft опубликовала приуроченный к скорому релизу Riders Republic трейлер, в котором главную роль сыграл известный австралийский велосипедист Фабио Вибмер. Релиз Riders Republic — 28 октября на всех актуальных платформах.