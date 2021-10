Дополнения бесплатно. Но временно.

ZeniMax Online совместно с Bethesda Softworks периодически устраивают в своей MMO-игре The Elder Scrolls Online различные акции с бесплатным доступом то непосредственно к игре, то к какому-либо из дополнений, то даже к целой подписке ESO Plus. Сегодня очередь третьей из перечисленных акций: вплоть до следующего понедельника, 25 октября, 17:00 по московскому времени, все желающие могут воспользоваться доступом к ESO Plus.

Напомним, что ESO Plus обеспечивает игрокам доступ ко всем контентным дополнениям к The Elder Scrolls Online, коих за время существования игры вышло больше полутора десятков. Также обладатели подписки получают ремесленную сумку, способную хранить неограниченное количество ремесленных материалов, удвоенную вместимость банка, 10-процентную прибавку к опыту и золоту, ремесленному вдохновению и скорости ремесленных исследований.

Также обладатели ESO Plus получают возможность окрашивать костюмы, хранить вдвое больше кристаллов трансмутации и размещать в домах вдвое больше предметов обстановки и коллекционных предметов. В общем, достаточно полезная подписка для любого фаната The Elder Scrolls Online.