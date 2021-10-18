Разработчики из Respawn Entertainment совместно с Electronic Arts представили новую короткометражку по Apex Legends из цикла Stories from Outlands. Главным действующим лицом ролика стал симулякр Эш, пришедший прямиком из Titanfall 2. Всё верно: Эш станет новой играбельной легендой в Apex Legends.
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Девелоперы пообещали выпустить Эш на серверы в рамках сезона «Побег», который должен начаться 2 ноября. Также строго рекомендуется дождаться релизного трейлера обновления, который появится 21 октября.
Apex Legends доступна на PC и консолях двух последних поколений.