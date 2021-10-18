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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Blizzard ищет сотрудников для работы над ролевым боевиком от первого лица
В открытом, к тому же, мире.
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На протяжении многих лет Blizzard специализировалась исключительно на стратегических играх. Данный статус должен был измениться в середине «нулевых» с выпуском боевика StarCraft Ghost, но не сложилось, и в новом жанре компания опробовала себя лишь с началом разработки и выпуском Overwatch.

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Что ж, судя по всему, на этом Blizzard останавливаться не собирается: издание Gamesradar, например, заметило, что для работы над новым неанонсированным проектом компании требуются специалисты, разбирающиеся в проектировании и создании открытых миров, знакомые с механикой ролевого отыгрыша и имеющие опыт в создании мультиплеерных игр от первого лица.

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Если сложить этот «паззл» воедино, то получается, что Blizzard готовит сетевой RPG-боевик в открытом мире от первого лица. По описанию сильно напоминает Fallout 76, хотя на текущий момент не вполне ясно, в каком сеттинге будет загадочная новая игра Blizzard. Возможно, речь идёт об отменённом пару лет назад мультиплеерном шутере во вселенной StarCraft, который компания, вероятно, решила вытащить из стола и всё-таки довести до логического завершения.

#blizzard
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