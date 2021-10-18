За полмесяца до поступления в продажу Call of Duty: Vanguard компания Activision выпустила релизный трейлер, демонстрирующий главные особенности грядущего боевика. Там будет полноценная сюжетная кампания, объёмный мультиплеер и зомби-режим.
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Ключевая компонента данной игры — сетевой режим. На релизе он будет представлен 20 картами, огромным количеством различных видов оружия, тонной «косметики» и другими вещами.
События сюжетной кампании Call of Duty: Vanguard разворачиваются во времена Второй мировой. Игрокам предоставят возможность бить нацистов по всему миру: в Африке, островах Тихого океана и, конечно же, при обороне Сталинграда.
Релиз Call of Duty: Vanguard намечен на 5 ноября, проект выйдет на PC, PlayStation и Xbox.