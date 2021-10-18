Сюжетная кампания, зомби-режим и мультиплеер. Как минимум.

Дешевая 3070 Gigabyte Gaming - успей пока не началось

Дешевая 3070 Gigabyte Gaming - успей пока не началось

За полмесяца до поступления в продажу Call of Duty: Vanguard компания Activision выпустила релизный трейлер, демонстрирующий главные особенности грядущего боевика. Там будет полноценная сюжетная кампания, объёмный мультиплеер и зомби-режим.

реклама

Ключевая компонента данной игры — сетевой режим. На релизе он будет представлен 20 картами, огромным количеством различных видов оружия, тонной «косметики» и другими вещами.

События сюжетной кампании Call of Duty: Vanguard разворачиваются во времена Второй мировой. Игрокам предоставят возможность бить нацистов по всему миру: в Африке, островах Тихого океана и, конечно же, при обороне Сталинграда.

анонсы и реклама Мегаслив топовой 3070 Gigabyte Aorus дешевле любого Палит Новейшие RX 6600 в Регарде -43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена -17000р на RTX 3070 ASUS RTX 3080 Gigabyte Gaming дешевле чем ты думаешь Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри -39 000р на MSI RTX 3080 Рухнула цена 3080 Ti - от 150 тр в XPERT.RU 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза -35000р на RTX 3080 MSI Gaming В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Релиз Call of Duty: Vanguard намечен на 5 ноября, проект выйдет на PC, PlayStation и Xbox.