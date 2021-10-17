Ремастер заглянет в том числе на PC. Если верить инсайдерам, опять же.

Слухи о том, что Sony всё же сжалилась над фанатами Bloodborne и готовит сразу два прекрасных «подарка» — сиквел и ремастер первой части — гуляют по Сети уже так давно, что верить в их случайность и выдуманность становится всё сложнее. Как будто этого мало, сегодня ночью на YouTube-канале XboxEra прошёл подкаст с его сооснователем и по совместительству инсайдером Ником Бейкером, лучше известным в геймерских кругах под псевдонимом Shpeshal_Nick.

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По словам Бейкера, которые он основывает на информации от близких к производственному процессу источников, специализирующаяся на ремастерах и ремейках студия Bluepoint Games, которая в прошлом месяце официально стала частью внутренних коллективов Sony, в настоящее время корпит над портированием Bloodborne на PlayStation 5 и PC.

Вторая добрая весть, согласно, опять же, информации Бейкера, заключается в том, что Sony готовит полноценный сиквел Bloodborne. Подробностей пока нет, поэтому мы не знаем, кто отвечает за продолжение, на каких платформах кроме PlayStation оно выйдет, и сколько времени по внутренней хронологии прошло после событий первой части.

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Ранее аналогичной информацией делился экс-редактор издания IGN Колин Мориарти. Слишком много совпадений, чтобы поверить в их случайность.