Но это, как модно нынче говорить в кругах молодёжи, не точно.

В июле этого года Ubisoft, прикрывшись шаблонными фразами о необходимости доведения Rainbow Six Extraction до необходимого уровня качества, сообщила о том, что релиз данного PvE-боевика о противостоянии оперативников отряда Rainbow инопланетной угрозе откладывается с сентября на начало 2022 года. И вот, похоже, внимательные журналисты издания Video Games Chronicle (далее VGC) узнали, когда точно состоится запуск потенциально прекрасного проекта.

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В официальном новостном разделе Ubisoft неожиданно появилась обновлённая заметка касательно Rainbow Six Siege, утверждающая, что запуск боевика состоится 20 января на всех актуальных платформах. Представители VGC, удивлённые отсутствием соответствующей громкой новости со стороны Ubisoft, направили запрос в издательство с просьбой прояснить ситуацию, но ответ пока получен не был. Вряд ли перед нами совершенно случайная дата, так что, скорее всего, уже в ближайшее время состоится официальный анонс.

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Напомним, что в Rainbow Six Extraction нам в роли оперативников Rainbow предстоит сражаться с инопланетянами различных видов, прикрывая друг другу спины и применяя уникальные способности и экипировку. В некоторой степени проект похож на Left 4 Dead, разве что сеттинги разные.