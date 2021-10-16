В ходе мероприятия DC Fandome, посвящённого различным кино- и видеоигровым проектам во вселенной DC, нашему вниманию ожидаемо представили свежий трейлер экшена Gotham Knights. На сей раз трейлер сюжетный, и посвящён вымышленной преступной организации «Суд Сов» — антагонистов нашей четвёрки защитников Готэма.
реклама
Напомним, что, по сюжету Gotham Knights, Бэтмена больше нет, и в дело вступают его ученики и товарищи в лице Бэтгёрл, Красного Колпака, Робина и Найтвинга. Они же, собственно, и есть те самые «Рыцари» (Knights) Готэма.
Gotham Knights запланирована к выходу в следующем году. Допускается как одиночное, так и кооперативное прохождение на двоих.