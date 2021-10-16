Кубическая песочница жива и развивается даже несмотря на преклонный возраст.

Фанаты Minecraft ещё не успели получить вторую часть «пещерного» обновления Caves & Cliffs, призванного разнообразить подземную часть «верхнего мира» песочницы, как Mojang при содействии Xbox Game Studios уже вовсю корпит над следующим за ним обновлением, получившим название The Wild.

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Из названия довольно легко понять, что его основной темой станет облагораживание и усовершенствование лесных и прочих «диких» биомов. В частности, в качестве примера разработчики привели биом берёзовой рощи, который в нынешнем Minecraft не отличается презентабельностью и уникальными «фишками». После выхода обновления The Wild это изменится: деревья в берёзовом биоме станут выше, появятся цветы, валяющиеся брёвна и многое другое.

Также появятся новые локации с мангровыми лесами, на просторах которых можно будет добыть уникальные ресурсы и даже встретить лягушек, которые впервые появятся в культовой кубической песочнице. Новые ресурсы, объекты, экипировка — также включены в состав обновления The Wild.

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Обновление The Wild выйдет когда-нибудь в следующем году. Что же до краткосрочной перспективы развития Minecraft, то второго ноября игру добавят в подписку Xbox Game Pass.