Давненько Suicide Squad: Kill the Justice League не попадала в новостные ленты игровых СМИ. Но сегодня эта несправедливость должна была закончиться: в рамках мероприятия DC Fandome разработчики из Rocksteady показали свежий трейлер своего многообещающего «злодейского» экшена по «Отряду самоубийц».
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Напомним, что действие Suicide Squad: Kill the Justice League разворачивается во вселенной Batman Arkham, и нам, возглавив «Отряд самоубийц», будет необходимо одолеть контролируемых Брейниаком представителей Лиги Справедливости. У каждого персонажа будут свои уникальные способности, которые определённо придутся очень кстати в этом непростом деле. В одиночном режиме допускается переключение между всеми Самоубийцами, в мультиплеере же каждый игрок будет управлять своим персонажем.
Релиз назначен на следующий год на PC и консолях текущего поколения. Таковыми, а уж никак не «некстгеном», полагаем, уже давно пора считать PlayStation 5 и Xbox Series.