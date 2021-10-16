Кризис вроде как кончился, теперь можно медлить.

Не секрет, что MMO-проект New World стал первым и сразу очень громким успехом игрового крыла Amazon. А вместе с оглушительным успехом приходят и закономерные проблемы в лице перегруженных серверов и, как следствие, длинных очередей при попытке зайти в вожделенную игру. Amazon решает проблему сразу по нескольким фронтам, в частности, пообещала игрокам внедрить функцию переноса персонажей на другие, менее загруженные серверы.

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Изначально функция «трансфера» должна была появиться в игре ещё в первых числах октября, но впоследствии Amazon Games её отложила до текущей (уходящей) недели, и вот, несколько часов назад сообщила, что придётся подождать ещё немного — до следующей недели.

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По словам представителей Amazon Games, функциональность переноса персонажей на другие игровые серверы уже полностью готова и протестирована, но её запуск было решено отложить, чтобы не попадать на самый загруженный период — конец рабочей недели. Компания не хочет нарушать активный игровой процесс, поэтому активирует функцию на следующей неделе в один из будних дней, когда «онлайн» закономерно просядет.