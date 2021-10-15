Для The Day Before также объявлена точная дата релиза.

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RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде

Экшен с элементами выживания The Day Before от якутской студии Fntastic был представлен сегодня новым геймплейным видео, в котором сообщается точная дата релиза. Если всё пойдёт по плану, то игра должна выйти 21 июня 2022 года.

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Напомним, The Day Before — онлайн-экшен в открытом мире, действие которого происходит в Америке, пережившей апокалипсис. Большая часть населения превратилась в каннибалов, а главному герою важно не только выжить, но и попытаться вспомнить своё прошлое.

The Day Before выйдет на PC именно летом, а версии игры для Xbox Series X|S и PlayStation 5 поступят в продажу позже.

Якутская студия Fntastic в сотрудничестве с журналистами издания IGN показала свои игры на специальной трансляции. Помимо The Day Before, там ещё впервые продемонстрировали совершенно новый проект — Propnight. Это экшен с ассиметричным мультиплеером, в котором троим подростками нужно прятаться от преследующего их монстра. Последним управляет ещё один игрок.

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Propnight будет доступен в рамках открытого бета-тестирования с 15 по 18 октября.