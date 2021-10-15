Мы и так всё знаем, Гейб.

Журналисты уважаемого издания GameIndustry.biz взяли интервью у специалистов компании Valve, в рамках которого были получены важные сведения о работе цифровой площадки Steam. Подопечные Гейба Ньюэлла рассказали о принципах функционирования основных инструментов площадки, продвижении игр и грядущей портативной консоли Steam Deck. На вопросы журналистов отвечали руководитель по развитию бизнеса Эрик Питерсон и дизайнер Steam Олден Кролл.

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При разговоре о Steam Deck представители Valve дали понять, что разработчики всё ещё могут оставить заявку на получение девкита, но удовлетворить растущий спрос на устройства пока очень сложно.

При тестировании игры для нового устройства разработчикам можно проверить совместимость на Linux с помощью геймпада. Для этого есть бесплатный инструмент под названием Proton, который позволяет определить совместимость Windows-приложений с Linux. Получается, если игровой проект запустится на данной ОС через Proton, то он гарантированно будет работать и на Steam Deck. В скором времени Valve собирается представить больше подробностей о совместимости и оптимизации игр для Steam Deck.

По поводу методов продвижения игр в Steam представителям Valve тоже было что сказать нового. Так, несколько месяцев назад на площадке был запущен важный сервис по UTM-аналитике, позволяющий девелоперам оценить эффективность рекламы за пределами Steam.

Важное значение при продвижении игр отводится подбору тегов — Valve советует относиться к этому процессу со всей серьёзностью.

Фестивали демоверсий и демо-игр — очень полезные мероприятия, по мнению создателей Steam. В компании хотят проводить побольше таких ивентов и обязуются сами распределять участников показов по категориям.

Ещё в Valve напомнили о важности локализации игр в тех регионах, где это критически важно: Китае, Турции, Японии и Южной Кореи. Именно в этих странах люди чаще всего не владеют английским языком.

Также Valve упомянула несколько очевидных вещей, связанных с продажами игр. Например, разработчикам не стоит выставлять для своих игр большие скидки сразу после релиза, иначе на первой распродаже им придётся снижать цену и дальше. Руководитель по развитию бизнеса Эрик Питерсон заявил, что если пользователи видят игру на релизе уже со скидкой, то они сразу начинают думать, что с ней что-то не так. Также крайне важно увязать график скидок с распродажами в магазине Valve.

Наконец, прояснилась ситуация со списком желаемого в Steam. Многие считали, что количество добавлений игры в список влияет на продвижение, но это не так. Занесение проекта в категорию желаемого нужно только для того, чтобы аудитория отслеживала нужные ей игры, а сами разработчики смогли здраво оценить потенциальный интерес к своему продукту.

В рамках разговора с журналистами издания GameIndustry.biz представители Valve также напомнили разработчикам, что заводить страницу по игре в Steam нужно как можно раньше, а открытие предзаказов смазывает картину по продажам в первые дни. Или вот плохие старты игр — нам в очередной раз напомнили, что иногда это идёт разработчикам на пользу, они исправляют все недочёты и заново завоёвывают расположение публики.

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В конце беседы Эрик Питерсон и Олден Кролл дали понять, что Valve всегда открыта для диалога с разработчиками и готова дать быстрый ответ на любой вопрос.