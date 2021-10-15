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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Crytek сравнила PC-версии ремастеров трилогии Crysis с оригиналами
Ищем отличия, так сказать.
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Сегодня состоялся релиз Crysis Remasterer Trilogy — сборника ремастеров культовой серии, которые могут похвастать ещё более продвинутой графикой, чем в оригинальных проектах. Как и следовало ожидать, Crytek довольно оперативно отреагировала и опубликовала соответствующий видеоролик, наглядно демонстрирующий разницу в графическом исполнении обновлённых версий игр серии.

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Строго говоря, разница небольшая, и, как оно обычно бывает в таких случаях, требуют постоянного переключения «до/после», иначе ничего не увидеть. Как бы то ни было, в обновлённых версиях есть и HDR, и трассировка лучей, и подретушированные текстуры с моделями, и полная поддержка DLSS и FXR.

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Сборник на PC обойдётся в 1 099 рублей. Если, конечно, вы собираетесь покупать его в Epic Games Store.

#crytek #crysis remastered trilogy
2
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