Ищем отличия, так сказать.

RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде

RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде

Сегодня состоялся релиз Crysis Remasterer Trilogy — сборника ремастеров культовой серии, которые могут похвастать ещё более продвинутой графикой, чем в оригинальных проектах. Как и следовало ожидать, Crytek довольно оперативно отреагировала и опубликовала соответствующий видеоролик, наглядно демонстрирующий разницу в графическом исполнении обновлённых версий игр серии.

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Строго говоря, разница небольшая, и, как оно обычно бывает в таких случаях, требуют постоянного переключения «до/после», иначе ничего не увидеть. Как бы то ни было, в обновлённых версиях есть и HDR, и трассировка лучей, и подретушированные текстуры с моделями, и полная поддержка DLSS и FXR.

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Сборник на PC обойдётся в 1 099 рублей. Если, конечно, вы собираетесь покупать его в Epic Games Store.