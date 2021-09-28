Проект оказался долгоиграющим.

Через четыре с небольшим месяца состоится релиз Dying Light 2, однако первая часть данной серии динамичных зомби-экшенов до сих пор пользуется огромной популярностью. Как сообщили разработчики из Techland в беседе с журналистами издания DualShockers, ежемесячная аудитория Dying Light — игры, которой скоро исполнится семь лет — составляет порядка пятисот тысяч человек.

реклама

Сами разработчики считают, что это связано с их активной позицией в плане поддержки Dying Light: несмотря на почтенный (особенно для одиночного проекта) возраст, игра продолжает получать обновления и небольшие DLC, время от времени вносящие разнообразие в игровой процесс проекта.

анонсы и реклама -20000р на RTX 3070 Gigabyte в Ситилинке Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри -10 000р на 3060 Ti Gigabyte Gaming -43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена Рухнула цена 3080 Ti - от 150 тр в XPERT.RU Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке -20000р на RTX 3080 MSI Gaming Дешевая RTX 3080 Asus Gaming в Регарде 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза На все RX 6600 снижена цена в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Примерно такой же уровень поддержки Techland собирается обеспечить и для Dying Light 2. Релиз сиквела, напомним, был отложен до 4 февраля на всех актуальных платформах.