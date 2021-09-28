Через четыре с небольшим месяца состоится релиз Dying Light 2, однако первая часть данной серии динамичных зомби-экшенов до сих пор пользуется огромной популярностью. Как сообщили разработчики из Techland в беседе с журналистами издания DualShockers, ежемесячная аудитория Dying Light — игры, которой скоро исполнится семь лет — составляет порядка пятисот тысяч человек.
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Сами разработчики считают, что это связано с их активной позицией в плане поддержки Dying Light: несмотря на почтенный (особенно для одиночного проекта) возраст, игра продолжает получать обновления и небольшие DLC, время от времени вносящие разнообразие в игровой процесс проекта.
Примерно такой же уровень поддержки Techland собирается обеспечить и для Dying Light 2. Релиз сиквела, напомним, был отложен до 4 февраля на всех актуальных платформах.