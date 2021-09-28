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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Порядка 500 тысяч человек продолжают играть в Dying Light каждый месяц
Проект оказался долгоиграющим.
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Через четыре с небольшим месяца состоится релиз Dying Light 2, однако первая часть данной серии динамичных зомби-экшенов до сих пор пользуется огромной популярностью. Как сообщили разработчики из Techland в беседе с журналистами издания DualShockers, ежемесячная аудитория Dying Light — игры, которой скоро исполнится семь лет — составляет порядка пятисот тысяч человек.

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Сами разработчики считают, что это связано с их активной позицией в плане поддержки Dying Light: несмотря на почтенный (особенно для одиночного проекта) возраст, игра продолжает получать обновления и небольшие DLC, время от времени вносящие разнообразие в игровой процесс проекта.

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Примерно такой же уровень поддержки Techland собирается обеспечить и для Dying Light 2. Релиз сиквела, напомним, был отложен до 4 февраля на всех актуальных платформах.

#techland #dying light #dying light 2
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Мавлет Компотов
13:10
Видимо пока есть хоть какой то ризон майнит, люди будут покупать
Дефицит видеокарт будет поддерживать цены на высоком уровне до середины 2022 года
RadeoForce
13:09
ты хоть цены реальные указывай в своем эксельном конвейере, голубь керосиновый
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 50 тысяч рублей: сентябрь 2021
Вова Огонь
13:09
С одного УГ (ака виндофс 10) на другое УГ? ЛОЛ.
Переходить на Windows 11 планирует менее половины респондентов, опрошенных одним из сайтов США
RadeoForce
13:08
ну и мне дайте штук 5 за 38К, под перепродажу
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 50 тысяч рублей: сентябрь 2021
MriS
13:07
На кастомовой водянке или чиллере может быть) У меня знакомые, кто купил 5900х и 5800х не довольны кп. Они собираются опять на Интел переходить. 11-й серией знакомых нет, хз что там.
В свежем тесте стоковый Core i9-12900K ощутимо обогнал Ryzen 9 5950X в однопотоке CPU-Z
wwr222
13:06
Уколол дедушку,молодец...давай зачетку. Тут оценки скорее эмоциональные.Эта графика от игры меня не отвратила.
BloodRayne: Terminal Cut: охотница за нечистью
Сергей Vorvort
13:04
Данные статьи, которую ты комментируешь, опровергают твоё утверждение.
В свежем тесте стоковый Core i9-12900K ощутимо обогнал Ryzen 9 5950X в однопотоке CPU-Z
Сергей Vorvort
13:03
А чего нас дразнить если Интел как не могла в многопоток и энергоэффективность так и не может? Еще и цена запредельная. Помню 11900К продавали по 800$ при цене примерно равного 5800X в 600$. При этом ...
В свежем тесте стоковый Core i9-12900K ощутимо обогнал Ryzen 9 5950X в однопотоке CPU-Z
Lexagon
13:03
Маловато новостей на эту тему сегодня, надо ещё.
AMD ожидает постепенного улучшения поставок только со второй половины 2022 года
Мавлет Компотов
13:03
Ну одно дело 30тр,а другое 80,таких может оказаться значительно меньше и маржой не поднять прибыль. Другой вопрос, что производители видеокарт не сильно ориентируется на продажи в развивающиеся страны
Дефицит видеокарт будет поддерживать цены на высоком уровне до середины 2022 года
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